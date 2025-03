“La mentalità di Conte fa la differenza. Se guardiamo la rosa non sono tutti campioni ma il tecnico alza il livello. E per questo mi sento di dire che il Napoli alla fine porterà a casa lo Scudetto”.

Gasperini e l’Atalanta: davvero sarà addio?

“Per me non andrà via. Ha creato qualcosa di importante con l’Atalanta, davvero incredibile. Eventuali incomprensioni rientreranno. Non vedo un’Atalanta senza Gasperini e viceversa. Andranno avanti insieme ancora a lungo”.