"Il derby è, per l'Inter, la prima partita di un ciclo di 8 in 25 giorni, tra campionato, coppa Italia e Champions League. E' evidente che Inzaghi sia chiamato a dosare le energie. Questo, però, non gli vieta di puntare al traguardo finale anche in Coppa Italia, visto che lui è convinto che l'Inter può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Le due semifinali si giocano in due momenti diversi della stagione. Vedremo come l'Inter avrà retto il peso di queste fatiche immani ma anche lusinghiere. L'organico consente a Inzaghi di cambiare anche in una partita importante come il derby".