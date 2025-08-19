Cosa dobbiamo aspettarci su Lookman dopo l’operazione Zalewski?

“Credo sia un’operazione indipendente, Juric aveva bisogno di un esterno d’attacco con le qualità di Zalewski che va a colmare le lacune viste nell’amichevole con la Juventus. Lookman continua a seguire una direzione che procurerà un danno principalmente a lui. Non si allena da due settimane, sta lavorando solo con un preparatore e sappiamo quanto sia diverso allenarsi da solo rispetto che fare la preparazione con la squadra. È poi un problema anche contrattuale e l’Atalanta farà il conto delle assenze ingiustificate per una multa importante.