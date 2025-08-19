Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha fatto alcune considerazioni di mercato sull'asse Milano-Bergamo, tra Zalewski e Lookman:
Jacobelli: “Lookman? Ci rimette lui per primo. E andasse all’Inter non giocherebbe nemmeno…”
Cosa dobbiamo aspettarci su Lookman dopo l’operazione Zalewski?—
“Credo sia un’operazione indipendente, Juric aveva bisogno di un esterno d’attacco con le qualità di Zalewski che va a colmare le lacune viste nell’amichevole con la Juventus. Lookman continua a seguire una direzione che procurerà un danno principalmente a lui. Non si allena da due settimane, sta lavorando solo con un preparatore e sappiamo quanto sia diverso allenarsi da solo rispetto che fare la preparazione con la squadra. È poi un problema anche contrattuale e l’Atalanta farà il conto delle assenze ingiustificate per una multa importante.
Siamo al muro contro muro e l’Atalanta vede il tempo che sta passando, vedremo se arriverà una nuova offerta dell’Inter mentre la Dea continua a fare i suoi interessi. Vediamo chi vorrà ingaggiare Lookman, chi lo vuole sa quanto deve spendere. Chi non può spendere quella cifra dovrà guardare altrove. Qualora Lookman andasse all’Inter non giocherebbe la Supercoppa perché l’ultima partita giocata da chi andrà in Coppa d’Africa sarà quella del 14 dicembre in Serie A. Lookman può saltare sei partite di Serie A più le due di Supercoppa, va tenuto conto anche questo”.
(Fonte: TMW Radio)
