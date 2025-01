Sandro Piccinini, ieri in telecronaca per Prime Video durante Inter-Monaco, ha esaltato Simone Inzaghi, capace di portare l'Inter tra le 8

Sandro Piccinini, ieri in telecronaca per Prime Video durante Inter-Monaco, ha esaltato Simone Inzaghi, capace di portare l'Inter tra le prime otto d'Europa. Unica italiana a riuscire in questa impresa nella nuova maxi Champions.