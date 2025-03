In una lunga intervista a Tasnim News, Alireza Jahanbakhsh ha speso belle parole per il suo compagno in nazionale Mehdi Taremi

In una lunga intervista a Tasnim News, Alireza Jahanbakhsh ha parlato dell'evoluzione del calcio iraniano e non solo. L'attaccante dell'Heerenveen ha speso belle parole per Mehdi Taremi che nella sua prima stagione all'Inter sta faticando a trovare la via della rete.