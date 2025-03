All'Inter ho avuto due tecnici Mancini e Mourinho. Mancini mi voleva già alla Lazio, dove allenava lui mi voleva. Gli devo molto rispetto, mi ha dato la possibilità di giocare in una squadra come l'Inter. Mourinho è spettacolare. È molto preparato, non lascia nulla al caso. Sapeva tutto: chi era il giornalista e cosa gli avrebbe chiesto. Nel calcio ha il suo stile ti può piacere o no, le partite le preparava molto bene, i giocatori davano tutto quello che avevano per lui. Eto'o giocava da terzino ed era un attaccante. Se uno lo vede da fuori, come un avversario è odioso, ma come tecnico è unico. I giocatori lo amavano. Ibra arrivò nello spogliatoio e diceva io sono il migliore, io ho vinto tanto... Poi passa Figo e gli dice: a te devo portare rispetto perché hai più trofei di me, vediamo tra un paio d'anni però... Era una spogliatoio incredibile. Due anni all'Inter, una bellissima esperienza. Con Mourinho ho avuto un bellissimo rapporto. La prima volta che ci parlai, lui parlava un italiano perfetto e si scusò perché non sapeva ancora bene la lingua. Ma lui parlava un italiano perfetto. Mi disse siamo in tanti: io voglio 24 giocatori, 21 di campo. Lui mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: qua quello che decide sono io. Tu sei nella squadra, stai tranquillo, nel mercato ci saranno tante voci, ma tu stai tranquillo. La preparazioni fisica in Italia durava 45', correre, correre, salite... Con lui due settimane, ma fin dal primo giorno col pallone. Era esigente, ma sempre col pallone. Tante amichevoli, arrivavi pronto e non legato alla prima di campionato.