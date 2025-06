«Domanda difficile e risposta complessa. Facendo anche il confronto con l’Inghilterra, si vede però che i giovani non vengono mai fuori, quindi c’è una motivazione profonda e che parte da lontano. Però poi vedi che l’Inter gioca due finali di Champions in tre anni e fai un po’ fatica a definire il calcio italiano in crisi».

L’accusa è che molti giocatori non siano legati all’azzurro: la condivide?

«Finché sono stato in Nazionale io, non ho mai visto nessuno che non sentisse la maglia. Posso parlare per me: una volta che ti vesti d’azzurro non pensi a risparmiarti, è impossibile. Hai lavorato tutta la vita per essere lì, ci arrivi, realizzi il tuo sogno da bambino e cosa fai, lo butti via?».