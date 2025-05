Julio Cesar , ex portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di ritorno contro il Barcellona: "Anticipare Yamal? Ho anticipato un certo Messi al Camp Nou (ride, ndr)! Per i compagni è stato un gol? Anche per me! Voglio dire una cosa importante: è stata una partita tosta dopo aver perso Thiago Motta: ho dovuto concentrarmi di più perché arrivavano più palloni.

Ma i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico: io ho fatto la parata su Messi, ma quello che hanno fatto loro concedendo poche occasioni al Barcellona, sono stati stupendi. E' un ragazzo incredibile, è uno di quei giocatori che nasce ogni 100 anni: può decidere la partita a livello individuale. L'effetto San Siro? E' sempre importante avere i tifosi in una partita decisiva in casa: oggi i tifosi dell'Inter sarà il dodicesimo giocatore. E' una partita tosta, aperta, tra due grandissime squadre. Ma l'Inter è più organizzata, ha preso pochi gol in Champions: per me tatticamente è più squadra.