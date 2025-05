Julio Cesar è stato intercettato da Inter TV prima del fischio d'inizio di Psg-Inter. Ecco come ha ricordato la finale del 2010: "Se mi ricordo le emozioni della finale del 2010? Come no, impossibile non ricordarle. Rimarrà per sempre nella memoria. Soprattutto perché l'abbiamo vinta. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. Che festeggino come abbiamo fatto noi".