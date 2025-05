Julio Cesar ha analizzato il match in programma a San Siro tra Inter e Barcellona: "Lascio leggere la partita a Inzaghi. Sempre speciale una semifinale di CL. La lettura è quella di fidarsi dell'allenatore e di avere fiducia in se stessi. Dare il meglio dentro al campo. Sarà una bellissima sfida. L'Inter soprattutto in questa stagione in CL sta facendo molto bene, in difesa. La cultura italiana è difendere prima".