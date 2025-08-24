Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio all'esordio nella Serie A 2025/26 per 1-1 contro il Pisa.
Di seguito le sue dichiarazioni:
Come giudica la prova di Zalewski?
"Sapevamo che avrebbe potuto soffrire il lancio lungo su Touré. Sapevamo che potevamo perdere questo contrasto ma dovevano essere posizionati meglio altri calciatori. Le qualità di Zalewski le conosciamo, deve continuare così in attacco e migliorare in fase difensiva".
La società ha investito oltre 100 milioni sul mercato?
"Abbiamo perso due giocatori che l’anno scorso hanno fatto 80%/90% dei gol, ma i nuovi acquisti sono tutti giocatori con margini di miglioramento. L’obiettivo è farli crescere, perché hanno margini enormi. Da Zalewski a Kossounou, sono giocatori di prospettiva che devono lavorare forte. Se crescono, saremo più forti".
