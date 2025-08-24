«Sensazioni sulla stagione? Ha parlato bene Tudor spiegando gli obiettivi della Juve: vogliamo essere una squadra solida e bisogna fare bene di gara in gara vedendo poi il traguardo che possiamo raggiungere». Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, ha parlato prima della partita della squadra di Tudor contro il Parma.
Chiellini: "Bremer? Suo rientro sicurezza per tutti noi. Gli obiettivi della Juve…"
Il Director of Football Strategy del club bianconero ha parlato prima della gara contro il Parma della nuova stagione
«Bremer? Ho parlato con lui dall'inizio fino agli ultimi giorni. Sta sempre meglio, la sua presenza è una sicurezza di tutti noi per compagni, tifosi e dirigenti. Siamo contenti che sta bene, si è visto dall'impatto che ha avuto anche negli allenamenti. Kolo Muani? Se possiamo migliorare la squadra lo faremo, ma le basi sono buone. Igor sta dando un'impronta chiara e sta lavorando fisicamente e sulla testa con i giocatori. Sarà il campo a dire dove possiamo arrivare. Polemiche sui Los Angeles? Nessuna polemica», ha concluso il dirigente bianconero.
(Fonte: DAZN)
