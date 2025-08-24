«Bremer? Ho parlato con lui dall'inizio fino agli ultimi giorni. Sta sempre meglio, la sua presenza è una sicurezza di tutti noi per compagni, tifosi e dirigenti. Siamo contenti che sta bene, si è visto dall'impatto che ha avuto anche negli allenamenti. Kolo Muani? Se possiamo migliorare la squadra lo faremo, ma le basi sono buone. Igor sta dando un'impronta chiara e sta lavorando fisicamente e sulla testa con i giocatori. Sarà il campo a dire dove possiamo arrivare. Polemiche sui Los Angeles? Nessuna polemica», ha concluso il dirigente bianconero.