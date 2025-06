Juve, Tudor: “Il City è troppo. Livello diverso. Negli ultimi anni…”

Le parole dell'allenatore della Juve dopo la sconfitta per 5-2 contro il Manchester City di Guardiola al Mondiale per Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 12:27)

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Mediaset ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro il Manchester City per cinque a due nell'ultima gara del girone del Mondiale per Club che ha visto i bianconeri arrivare agli ottavi da seconda del girone. Prossima sfida quella contro il Real Madrid.

Queste le sue parole:

-Che indicazioni ha tratto dalla sconfitta?

Ho trovato prima il City, è troppo per noi se non ci sono tutte le circostanze. Complimenti a loro, un brutto risultato che non ci piace. Hanno una qualità enorme, di gioco di tutto, di pericolosità. Alla fine volevamo fare la gara, andare a vanti ma non riuscivamo a rubare palla, poi stavamo bassi e ci hanno fatto gol. Poi l'autogol e in questo momento il loro livello è diverso dal nostro.

-Si può colmare col lavoro?

Si può fare di tutto nel calcio, anche vincere con una squadra di altro livello. Però devi essere al completo, fresco, deve andare bene e si può vincere. Il calcio è bello per questo. Invece oggi volevamo far riposare qualcuno, far giocare qualcuno che non è in condizione perché non giocava da tanto. Una partita che non è piaciuta. Non ho da dire verso me o verso i miei giocatori anche se il risultato è brutto. Può suonare male avendo incassando cinque gol, ma è così.

-Gli dirai di riguardarla o di andare avanti?

No, riguardarsela no. I ragazzi hanno dato tutto, si dimentica in fretta. Il torneo inizia di nuovo, vediamo chi beccheremo e andremo presto. Non mi preoccupa la prossima partita perché servono tutte le circostanze che si mettono insieme. Bisogna essere al completo per fare meglio. Il City è una delle migliori squadre al mondo da anni ormai, hanno fatto le cose migliori al mondo, il Real ha vinto, anche tanto ma dal punto di vista calcistico le cose migliori negli ultimi anni le ha fatte il Manchester. Ci può stare una sconfitta contro di loro.

(Fonte: SportMediaset)