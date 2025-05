«Abbiamo fatto tutte le partite senza almeno due titolari, abbiamo avuto dei rossi, ci sono state tante difficoltà e quindi complimenti a tutti. Questa qualificazione ce la siamo guadagnata veramente sul campo. Quando si saprà del mio futuro? Prima. Si saprà presto. Giusto così, giusto che uno che va là e prima si sa cosa è il suo futuro perché se uno va là e non ha futuro e giusto che non va. Ma non per me, ma per il club. Se uno fa il Mondiale e non c'è il prossimo anno non è una cosa giusta per nessuno. Presto si saprà. Non abbiamo parlato del futuro, ci siamo concentrati sulla fine del campionato. Non ne abbiamo parlato, se ne parlerà presto. Chiaro che io voglia saperlo, una cosa corretta, per tutti, club e giocatori e allenatore. Non si può fare altrimenti, una cosa logica. Sensazione? Io sono sempre contento, sono felice qualunque cosa accada. Quello che succede nella mia vita lo prendo a braccia aperte. Sono così nella vita», ha concluso.