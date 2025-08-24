FC Inter 1908
Juventus, Yildiz sull’obiettivo: “Non guardiamo allo Scudetto adesso”

Le dichiarazioni del turco e dell'attaccante canadese dopo il successo in Serie A dei bianconeri di Tudor sul Parma
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo il successo per 2-0 della Juventus sul Parma, due dei grandi protagonisti della sfida dell'Allianz Stadium, Kenan Yildiz e Jonathan David, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Si parte dal turco classe 2005, autore di due assist:

"Abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra. Sono contento per i giocatori, abbiamo lavorato bene in questa settimana, anche prima. Bene questo tre punti, speriamo di continuare così".

Subito intesa con David:

"Lui è un giocatore molto forte, lo abbiamo visto prima nel Lille, un giocatore molto molto forte. Sono contento di giocare con lui, speriamo in una buona stagione con lui".

Tante persone non vi danno in lotta per lo Scudetto.

"Siamo all'inizio della stagione, dobbiamo guardare partita per partita, non guardiamo allo Scudetto adesso".

Poi è toccato al canadese, subito in gol all'esordio ufficiale con la Juventus:

Com'è segnare il primo gol in questo stadio?

"La cosa più importante come sempre sono i tre punti, ma sono molto contento di aver segnato il mio primo gol. I tifosi qui spingono tantissimo ed è quello che speravo, incominciare in questo modo".

Obiettivo 15 gol?

"Ovviamente l'obiettivo è aiutare la squadra, cercare di fare il meglio, aiutare sia in difesa che in attacco e cercare di fare il meglio possibile".

