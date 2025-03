Mohamed Kallon, ex attaccante dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni momenti significativi della sua esperienza in nerazzurro: "Sono andato via dalla Sierra Leone nel 1994 quando avevo 15 anni. [...] Io ho avuto determinazione e fortuna: un'agenzia mi ha portato in Libano, mi sono messo in luce e da lì sono andato in Svezia. È stata dura, ma non mi sono fermato di fronte alle difficoltà. Dalla Svezia dovevo andare in Germania. Il mio agente mi ha portato in Italia e sono finito all'Inter".