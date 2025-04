Al termine di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League, Harry Kane ha commentato la gara ai microfoni della CBS. "Ci sono molte ragioni sul perché non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Abbiamo dato tutto per vincere, nelle due partite abbiamo avuto molte opportunità nella loro area di rigore. È stato criminale subire due gol da calci piazzati, giochiamo rischiando, uomo su uomo e poi prendiamo due gol così, è difficile da accettare".

"Abbiamo spinto, ma in queste grandi partite contano anche i momenti e loro hanno fatto qualcosa in più di noi. È stato un colpo basso prendere due gol in tre minuti da calci piazzati, questo ha completamente cambiato la gara, dura da accettare dopo quello che è successo in campo".