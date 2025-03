Georgios Karagounis ha vestito la maglia dell'Inter per due stagioni. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista greco ricorda con affetto i due anni in nerazzurro: "A Milano c'erano troppi campioni, ho giocato poco: non è stato un momento facile, ma mi ha preparato mentalmente per la vittoria più bella della mia vita. La mia Inter era forte, piena di campioni. Il primo anno è stato molto importante per me: la pressione era tanta, ma proprio lì ho maturato la forza mentale e la consapevolezza che poi mi sono servite per vincere l'Europeo con la nazionale. L’anno successivo ho giocato poco, ma non solo per demeriti miei: c'erano certi campioni...".