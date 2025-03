Il capitano della Germania, Joshua Kimmich, ha parlato così della convocazione del nerazzurro in vista delle prossime partite della nazionale. "Sono molto felice per Bisseck. Si abbiamo chiacchierato un po’ della Champions League. Sono contento che sia arrivato qui con il suo percorso particolare e che stia giocando bene e in maniera così costante in un top club come l’Inter".