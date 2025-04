Emergenza infortuni senza fine per il Bayern Monaco: nella serata di oggi, in occasione del match contro l'Augsburg, si è fermato anche Jamal Musiala, una delle stelle della formazione bavarese. Un problema muscolare che pare piuttosto serio, e che complica ulteriormente i piani del tecnico Vincent Kompany in vista del finale di stagione, a partire dal match di Champions League contro l'Inter.