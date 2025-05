Le parole dell'ex difensore rossonero: "Io spero che Inter vinca la Champions. Perché sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia"

Marco Astori Redattore 25 maggio - 21:39

Intervistato da TeleLombardia, Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha parlato così della stagione dell'Inter: "Se ho vissuto con ansia la possibilità che l’Inter vincesse scudetto e che vinca la Champions? No, io spero che vinca la Champions. Perché sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia. Se c’erano Milan e Inter certo speravo che vincesse il Milan".

Come si fa per il Milan a tornare ai livelli dell’Inter?

“È il mondo del calcio. Ci sono tante cose. Nell’Inter in tanti hanno lavorato bene. Ma dici a livello dirigenziale? Guarda i giocatori. Creare un gruppo, un’identità, quella è la cosa fondamentale nel calcio, creare identità nella tua squadra perché tu devi essere sicuro anche nei momenti difficili che tutta la barca vada nella stessa direzione e per me questa la cosa più importante”.