Le parole dell'ex nerazzurro: "Penso al rapporto con il presidente Pellegrini che per me è stato un secondo padre"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto e non solo: «Spero vinca l'Inter, ma sono anche un po' tifoso dell'Atalanta di Gasperini perché mi piace il suo modo di giocare tutto aggressivo. Gioca per attaccare e dà fiducia ai ragazzi che si esprimono in modo eccezionale, è da ammirare per quanto ha fatto negli ultimi anni».