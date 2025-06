Yann Aurel Bisseck ha giocato più di 20 partite ufficiali con l'Inter da gennaio, segnando due gol, ma ha beneficiato degli infortuni del collega attaccante Benjamin Pavard . Quando il francese era in forma, Bisseck era in panchina in partite chiave, come i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e la finale 5-0 contro il Paris Saint-Germain . Quando giocava, tuttavia, il ventiquattrenne impressionava per il suo atletismo, la sua tenacia nei duelli e la sua notevole costanza per la sua età.