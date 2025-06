" Ho accettato un'offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell'Inter, uno dei club più famosi d'Europa. Questa decisione non è stata facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba.

Ringrazio la Federazione calcistica per la fiducia dimostrata, e in particolare il segretario generale Branko Radujko, che mi ha dato l'opportunità di muovere i primi passi nella carriera di allenatore. Voglio anche esprimere la mia gratitudine a tutti i giocatori della nazionale giovanile. È stato un vero piacere lavorare con voi e credo che abbiate un grande futuro. Me ne vado con grande rispetto e gratitudine, ma anche entusiasta per le nuove sfide che mi attendono ".