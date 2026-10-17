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Ai microfoni di DAZN, Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, ha commentato la prestazione dei nerazzurri nella vittoria di Bologna in sostituzione di Cristian Chivu, rimasto senza voce al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni:

DAZN

"L'approccio non è stato sbagliato, c'è anche un avversario che sicuramente era più fresco di noi. Loro giocano verticale e noi facevamo fatica sulle seconde palle. Ma i ragazzi ci credono e credo che nel secondo tempo abbiamo dominato. In Champions si va più veloce, cerchiamo sempre di essere aggressivi soprattutto in Europa, sulle verticalizzazioni e sulle seconde palle. Stiamo avendo qualche problema, ma siamo consapevoli della nostra forza e siamo ancora in tempo a recuperare i punti persi per strada".

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"La nostra forza è il gruppo e la qualità dei giocatori. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, ma solo a noi stessi. Cerchiamo di essere più intensi con la palla, bisogna alzare ritmo e intensità fin dai difensori. Carlos Augusto? Non ha mai sbagliato un allenamento, sono molto contento perché dà un grande contributo in allenamento e in partita. Non avevamo alcun dubbio sul suo valore".

(Fonte: DAZN)