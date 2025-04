Al termine di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League, Vincent Kompany ha commentato la gara ai microfoni della CBS. "Avremo qualche rimpianto, non solo per la partita di ritorno, ma anche guardando la gara d'andata. Non avremmo potuto desiderare di meglio, siamo contenti della partita. Abbiamo creato molte occasioni contro una delle squadre più forti d'Europa. Le grandi gare si decidono nei dettagli, avremmo potuto segnare di più, avremmo potuto difendere meglio in un paio di occasioni".