Nel post-partita di Augusta-Bayern Monaco, Vincent Kompany , tecnico del club bavarese, ha parlato così dell'infortunio subito da Jamal Musiala : "Ha sentito il tendine del ginocchio. Non so dirvi altro esattamente. Dobbiamo aspettare e vedere.

Dobbiamo sopperire alla sua assenza con la squadra. Non è una scusa, dobbiamo andare avanti, Speriamo che quando Jamal tornerà, avremo vinto le nostre partite e lui potrà aiutarci di nuovo. Per prima cosa faremo l'analisi dell'Inter. Poi decideremo come vogliamo organizzarci. Abbiamo tanti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore in forma deve essere pronto. Il nostro obiettivo è ancora vincere ogni partita.