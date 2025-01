«Non siamo contenti. Abbiamo controllato la partita e fatto un gran gol e poi uno in fuorigioco. Non è possibile incassare un gol un minuto prima della fine del primo tempo. Ci dobbiamo prendere la responsabilità. Anche io devo fare meglio. Le occasioni avute non sono bastate». Così Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Torino.

«Cosa ci manca? Io penso un po' di tutto. Dobbiamo sentire un po' di urgenza, più responsabilità perché abbiamo troppi momenti in cui giochiamo bene, concludiamo, li pressiamo ma non lo facciamo per 90 minuti. E in questo campionato devi giocare fino in fondo. Dobbiamo fare meglio. Potevamo segnare più gol ma ne prendiamo facilmente. Dobbiamo lavorare su questo, sentire la sensazione che non è possibile che gli avversari facciano certi gol con un uomo in più in area. Anche io devo prendermi più responsabilità e nessuno è escluso questo», ha aggiunto il calciatore.