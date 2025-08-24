Koulibaly: “Scudetto? Spero vinca ancora il Napoli. Ma non sono sorpreso perché…”

"Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro così come la società che è sempre stata presente", dice Koulibaly

Matteo Pifferi Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 21:32)

Kalidou Koulibaly ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com per parlare di Napoli:

"Se il Napoli può ripetersi? Speriamo bene, io lo spero per loro. Parliamo di un grande club con una storia importante che negli ultimi anni ha già vinto due Scudetti. Sarebbe bello se vincessero il terzo, anzi il quinto (ride ndr). Il club e i tifosi ne hanno bisogno e soprattutto questi ultimi lo meritano. Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro".

"Non sono sorpreso perché avevamo già messo le basi. E quelli che sono rimasti hanno fatto il loro lavoro, ripetendosi poi l’anno scorso. Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro così come la società che è sempre stata presente. Poi se hai giocatori importanti come Lukaku, Anguissa e Di Lorenzo, percepisci ancora che possano fare la differenza. Sono contento per loro, speriamo che lo facciano di nuovo. Una griglia di partenza dal primo al quarto posto? Non lo so, io voglio solo il Napoli al primo posto".

"De Bruyne? Sono contento che ha firmato a Napoli. È un top player che ha una grande squadra alle spalle. Gli auguro tante belle cose e che faccia sognare i napoletani. Beukema? Per un difensore è sempre molto difficile quando arrivi in Italia. Lui ora deve continuare come a Bologna, dimostrando le sue qualità come difendere bene e giocare con il cuore. Se ascolterà Conte può far molto bene a Napoli"

"Il ricordo più bello? Il gol alla Juve a Torino fu il top. Ma ho tantissimi buoni ricordi di Napoli dove sono nati i miei due figli. Napoli è sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora di tornare in città, i napoletani mi mancano tanto".