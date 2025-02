Intervistato da Sportitalia, Marash Kumbulla, ex difensore della Roma e oggi all'Espanyol, ha rilasciato qualche dichiarazione anche su Asllani, suo connazionale nell'Albania e autore di una stagione in chiaroscuro con l'Inter:

Quali allenatori ti hanno lasciato di più? E che cos’ha di speciale Mourinho?

“Ogni allenatore mi ha lasciato sempre qualcosa, sia che abbia giocato di più o di meno. Ricordo Juric perché è stato il primo a credere in me, lo ringrazierò sempre e mi ha cambiato la vita. Di Mou posso dire che qualsiasi cosa che dica ha un peso. Ti migliora sotto tutti i punti di vista e va alla ricerca del dettaglio. Per quanto mi riguarda mi ha fatto crescere tanto dal punto di vista della maturità, del carattere e di saper prestare attenzione ai dettagli che prima non curavo”.