Simone Braglia , ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Juventus-Inter di domenica sera: “Mi aspetto che ci sia un’ulteriore riconferma di aver ritrovare la verve di un mese fa da parte dell’Inter. Le ultime versioni sono opache, ha perso brillantezza nei giocatori chiave. Da parte della Juve non so più cosa aspettarmi, cambia sempre gli scenari. Non c’è mai un undici titolare, non c’è mai una continuità, giocatori messi sempre in discussione con continuo turnover. Troppe volte stiamo aspettando riconferme di un’identità che da inizio anno non c’è mai stata. Secondo me domenica l’Inter vince e anche piuttosto facile. Penso che l’identità dell’Inter schiaccerà quella della Juventus.

È un passaggio chiave per la Juve, ho sempre sostenuto che ormai per me i quattro posti sono già assegnati per la Champions. Per me la Lazio arriva al quarto posto, ha un’identità ben definita senza quei casini nello spogliatoio che hanno Juventus e Milan. I risultati si raggiungono con serenità e identità, la Fiorentina per me ancora non è matura al contrario della Lazio. Napoli, Inter, Atalanta e Lazio mi sembrano indirizzate verso la Champions. C’è sempre una piccola speranza, ma senza il quinto posto penso sia complicata”.