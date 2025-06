Ignazio La Russa , presidente del Senato e tifoso dell'Inter , ha parlato così dei nerazzurri, tornando anche sulla finale persa a Monaco: "Se mi sono ripreso? Certo, anche perché sono convinto che i nostri si siano fatti male la notte prima della partita e che in campo siano scesi undici figuranti scritturati per motivi di ordine pubblico. Non erano loro, non era l’Inter.

Adesso c’è il Mondiale per club che sinceramente, se non ci fossero già stati accordi, avrei suggerito per prudenza di non fare. Abbiamo già pareggiato con una squadra da metà classifica di B, i giocatori sono disamorati e stanchi, avevano bisogno di riprendere fiato prima di ripartire alla grande in campionato con Chivu. Ecco, sull’allenatore è stata fatta una scelta di continuità: conosce benissimo l’ambiente e ha allenato i giovani, un po’ come Inzaghi alla Lazio. C’è una logica che mi fa ben sperare".