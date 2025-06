Il presidente del Senato, noto tifoso dell'Inter, ha parlato di alcune tematiche riguardanti la squadra nerazzurra

"Elezione di Buonfiglio una sconfitta della politica? Sarebbe un errore se la politica volesse decidere chi è il capo del Coni.

Conosco il ministro dello Sport, una persona brava, preparata e che considero un mio amico. Nella stessa maniera non posso negarlo, sono altrettanto amico di Malagò, a cui ho fatto i complimenti per tutto quello che ha fatto per lo sport. Non conosco bene il nuovo eletto, ma mi auguro che sia soprattutto un uomo che ami lo sport e che tenga la politica al suo posto. Il che non vuol dire fuori la politica dallo sport ma la fissazione di regole per tutti, lo sport deve avere la possibilità di autogovernarsi per tutto ciò che lo riguarda". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso nerazzurro interrogato dal Gr Parlamento.

La Russa ha poi parlato dell'Inter e del suo nuovo allenatore: "Chivu è uno degli eroi del Triprete, quindi noi tutti noi lo guardiamo con un occhio benevolo. Siamo in attesa di vedere come andrà, ma la partenza dal punto di vista emotivo è ottima, ma anche dal punto di vista del gioco che abbiamo visto in queste primissime gare. Mi sembra che Chivu voglia una squadra più verticale, una squadra più offensiva e soprattutto che abbia più propensione a fare quello che la nuova proprietà vuole, cioè a impiegare i giovani, quindi gli inizi sono assolutamente promettenti". Quanto al mercato "Calhanoglu io lo terrei - spiega - Vlahovic? Costa troppo e non lo prenderanno quindi è inutile ipotizzare. A me piace, dico la verità, anche se non so se si inserirebbe bene nel meccanismo d'attacco dell'Inter". Infine su Chiesa "quello è un piccolo azzardo, non credo che sia adatto all'Inter, però gli auguro buona fortuna" ha concluso.

"La scelta di Gattuso è probabilmente un azzardo. Viste le difficoltà un allenatore con più esperienza poteva essere una scelta migliore. Ma una volta che c'è lui viva Gattuso e siamo tutti con la nazionale". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso nerazzurro interrogato dal Gr Parlamento. "Io non ho mai detto che Gattuso non sia una brava persona e soprattutto non ho mai detto che Gattuso non sia un bravo giocatore e un allenatore di belle speranze. Ho detto solo che non rappresenta il cuore della storia del CALCIO italiano, che invece nella mentalità di tutti i tifosi è Baggio, Del Piero o Totti. Questi nomi rappresentano il nostro CALCIO. Poi io mi auguro che Gattuso faccia bene l'allenatore".

La Russa ha poi parlato dei cambiamenti che appronterebbe al CALCIO italiano: "Dovrebbero esserci almeno quattro italiani in ogni formazione. La Lega può imporre che ci siano, perché non contrasta, secondo me, con nessuna norma. Poi una cosa è averli in organico, una cosa è impiegarli nella partita. Sono due le riforme che secondo me servono. Una è quella di ridurre il numero delle squadre. L'altra, i giocatori che non possano essere costretti a un numero di partite esorbitante" ha concluso.

