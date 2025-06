"Probabilmente non bisognava insistere su tutti gli obiettivi. Non aver rinunciato a nulla, nemmeno alla Coppa Italia, probabilmente ci ha fatti arrivare troppo stanchi al periodo cruciale.

Nell'ultimo mese abbiamo perso tutto, poi abbiamo fatto la finale di Champions che tutti conosciamo. Sicuramente è stato un ottimo campionato, ma con un finale deludente. Un finale che si sarebbe potuto evitare se fossimo stati realisti sulle nostre forze. Non è vero che l'Inter aveva due squadre: la 'squadra A' era la migliore del campionato, mentre la 'B' era una buona squadra ma non uguale alla prima".

Riguardo le polemiche arbitrali, La Russa, tifoso nerazzurro doc, chiosa: "Sono alibi. Certo, gli episodi ci sono andati tutti contro, ma quelli non li puoi governare. Quello che puoi governare sono gli obiettivi. Io per primo li avrei voluti tutti e tre, ma a mente fredda dico che abbiamo sbagliato tutti, io per primo".