"L’errore che si fa parlando dell’Inter quest’anno e di paragonarla alla stagione passata. Lo scorso anno l’Inter era preparata, allenata e voluta per vincere il campionato: per questo motivo giocava più chiusa dietro e con le ripartenze. Quest’anno deve cercare di competere in Europa, quindi deve essere più capace di andare all’attacco". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto a Radio CRC.

"Per questo motivo, fin quando non si assesta, sarà un pochino più fragile in difesa, anche per la mancata forma di alcuni difensori. Molti gol sono stati frutto di leggerezze dei difensori - ha aggiunto - per cui non mi preoccupo. L’errore sta nel paragonarla all’anno scorso. Domenica vedremo chi è più forte tra Inter e Napoli: io in casa ho un problema, perché mia moglie tifa per il Napoli".