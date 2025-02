A margine dell'evento "Costituzione e sport" in corso a Palazzo Lombardia, Ignazio La Russa ha parlato del momento dell'Inter. "La settimana inizia bene, ma l'importante non è mai l'inizio, ma dove si arriva. Napoli? Sono indeciso se andare allo stadio. Siccome non ero mai voluto andare allo stadio nuovo della Juventus e per la prima volta sono andato e abbiamo perso, sono indeciso, magari è meglio che me la guardo in televisione".