Marin Lalic era considerato un grande talento. Nato in Croazia, il classe 1969 aveva gli occhi di mezza Europa quando giocava nell'Hajduk Spalato. Anche l'Inter aveva manifestato un grosso interesse nei suoi confronti come spiega l'ex giocatore intervistato da Index.

"La gente diceva sempre che ero il migliore. Quando sono arrivato all'Hajduk, ho ricevuto un invito dall'Inter dopo essere stato capocannoniere e giocatore del torneo a Pescara. L'Inter ha offerto soldi all'Hajduk per me, ma un trasferimento del genere non era possibile in Jugoslavia. Ho ricevuto chiamate anche dalla Germania, ad esempio dal Werder. Ma a quei tempi si poteva lasciare il campionato solo a 28 anni".