Marco Macca Redattore 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 19:00)

Intervistato da derbyderbyderby, Fabrice Lamperti, giornalista de La Provence e vicino alle vicende di casa Olympique Marsiglia, ha descritto meglio Luis Henrique, nuovo giocatore dell'Inter, acquistato per 23 milioni più bonus dal club nerazzurro. Ecco le sue considerazioni:

Che tipo di esterno è realmente? — "Non è l’ala classica che spacca le partite in velocità, specie quando parte da sinistra, dove gioca a piede invertito. Ma ha comunque le qualità per rendersi molto utile, anche in termini di assist: quest’anno ha toccato il record personale, firmando 10 passaggi vincenti tra tutte le competizioni. Va però detto che dal punto di vista difensivo ha dei limiti: non è certo un calciatore che può coprire tranquillamente tutta la fascia".

Guardando ora alla nuova sfida con l’Inter, secondo te è pronto per affrontare un ambiente ad alta pressione, con maggiore concorrenza e aspettative più elevate? "Sarà interessante vedere come Luis Henrique si comporterà in una realtà ambiziosa e strutturata come l’Inter di Chivu. Personalmente, credo non sia ancora del tutto pronto. Lo vedo ancora un po’ fragile sotto certi aspetti, anche se Marsiglia gli ha insegnato a convivere con la pressione. Se riuscirà a ritrovare la spensieratezza e l’efficacia che ha mostrato nella prima parte della stagione, potrà fare bene".

Dal punto di vista della crescita individuale, quale profilo di allenatore potrebbe davvero valorizzarlo? Alcuni ritengono che sia un talento da coltivare con pazienza, più che un giocatore pronto da lanciare subito: condividi questa visione? — "Per poter crescere ancora, avrà bisogno di un allenatore che creda in lui, che abbia pazienza e che gli insegni la tattica passo dopo passo. Deve essere qualcuno che lo faccia sentire importante, che gli dia fiducia anche nei momenti difficili. Non bisogna dimenticare che ha appena 23 anni e che è arrivato in Europa a 18 anni con pochissime partite da professionista alle spalle. La sua formazione calcistica è ancora incompleta".

(Fonte: derbyderbyderby)