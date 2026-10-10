Il giocatore, intervistato al termine di Napoli-Frosinone, non ha risparmiato critiche al suo ex allenatore
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Al termine di Napoli-Frosinone, Noa Lang ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Il giocatore, autore del momentaneo 2-0, non ha risparmiato alcune frecciate ad Antonio Conte.
"C'è ancora tanto da migliorare, speriamo di continuare così. La scorsa stagione è stata difficile con l'allenatore precedente, adesso con Allegri sento la fiducia. La differenza più importante è che questo allenatore mi parla a differenza di quello dell'anno scorso, mi dice cosa devo fare, come muovermi in campo", ha concluso il giocatore.
(Dazn)
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