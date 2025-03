Lanna: “Scudetto? Conte arma in più, la Juve non è al livello dell’Inter”

Marco Lanna, ex calciatore di Samp e Roma, è intervenuto nel corso di TMW News per parlare della lotta Scudetto:

"Il Napoli ha un allenatore che è in vincente e trasmette sempre il suo carattere ad una squadra che ha grandi valori. Può essere lì in lotta fino alla fine e senza le coppe può preparare al meglio le partite. Conte è l'arma in più del Napoli, trasforma e migliora i calciatori e li fa esprimere sempre al massimo. Certi giocatori in un altro contesto potrebbero essere normali, con lui invece possono far bene e dare l'aiuto quando mancano i titolari".