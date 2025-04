"La realtà sta superando le aspettative, che erano molto buone ma sono diventate migliori grazie a questi giocatori, a Flick, allo staff". Joan Laporta, presidente del Barcellona, non può che essere soddisfatto fin qui di una stagione che ha portato in dote la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re, con i blaugrana che sono anche in testa alla Liga e in semifinale di Champions dove sfideranno l'Inter. A proposito del tecnico tedesco, il suo contratto scade nel 2026 ma già da qualche mese si parla di rinnovo.

"Lui sa che vogliamo che questa tappa duri il più possibile e che lui, per capacità umane e sportive, per il suo modo di comprendere il club, è il profilo ideale per noi. Ma è un allenatore che preferisce andare di anno in anno e avere un anno di margine. Abbiamo Flick per questa stagione e la prossima e stiamo facendo quello che c'è da fare per il futuro prossimo". E ricorda che a puntare sul tecnico tedesco è stato soprattutto il ds Deco "ma mi è piaciuto sin dall'inizio e avrei voluto ingaggiarlo già prima". Tornando alla finale di Coppa del Re, Laporta rivela anche che "Florentino Perez si è complimentato con me, fra di noi c'è un rapporto di rispetto. L'arbitraggio? Mi è piaciuto, in alcune decisioni l'arbitro ha seguito il Var, niente da dire. La perfezione non esiste ma è stato bravo".