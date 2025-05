"Gli oltre 4.000 tifosi che hanno viaggiato a Milano meritano tutto. Ma anche a tutti i culés che per tutta la stagione stanno dando supporto ai nostri giocatori e ad Hansi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dobbiamo recuperare la mentalità per vincere LaLiga. Ieri abbiamo lottato per arrivarci e arrivare alla finale di Monaco, ma non poteva essere. Fondamentalmente per decisioni arbitrali che ci hanno danneggiato, ma questo deve renderci più forti per avere la mentalità giusta".