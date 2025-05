“Non mi piace mentire, quindi ti dirò la verità. Un vero tifoso dell'OM non può essere contento se il PSG vince la Champions League. Per la Francia, sarebbe bello se la vincesse il PSG, ma non vi dirò che tifo per il PSG. Tifo per l'Inter. Chiedete a qualsiasi vero tifoso dell'OM: noi siamo tutti per l'Inter. Sarebbe lo stesso se l'OM fosse in finale di Champions League. Se chiedeste ai membri del "Kop Boulogne" (un ex gruppo di tifosi del PSG, sciolto nel 2006, ndr) se tifano per l'OM, ​​vi direbbero di no”.