"Stiamo lavorando bene. Sembra una preparazione ma non lo è. Dobbiamo pensare a migliorare e a reagire subito però vado via con buone sensazioni perché abbiamo provato e abbiamo avuto un ottimo palleggio. Come ho detto prima, il campo così asciutto rallenta il gioco ma dobbiamo adattarci. Saremo sempre positivi per il girone. Abbiamo tempo per recuperare. Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo fatto bene e a migliorare quello che abbiamo fatto male. Dobbiamo continuare a crescere con il mister nuovo e con i compagni nuovi. Con tutti quelli che sono tornati a darci una mano", ha concluso positivo Capitan Lautaro Martinez.