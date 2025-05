Intervenuto ai microfoni dell'Uefa, Lautaro Martinez ha parlato dell'attesissima finale di Champions League tra Psg-Inter. "Sicuramente sarà un'emozione incredibile perché ho già vissuto la finale di Istanbul e anche quella del Mondiale in Qatar. Sono momenti unici che ti restano per tutta la vita, penso che vivere un'altra finale di questo livello in una competizione del genere sarà qualcosa di incredibile".