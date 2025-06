A dirlo è Lautaro Martinez, che ha parlato dal ritiro nerazzurro in vista dell'esordio nel nuovo Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. "Ogni volta che inizia una competizione l'Inter sa che deve arrivare in fondo, questa cosa deve essere chiara - ha proseguito il capitano nerazzurro -. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali". Su Chivu: "Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po' delle sue idee di gioco e di lavoro, la pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere e queste cose a noi piacciono"

Il perché del silenzio post finale

«È difficile dare spiegazioni. Ci ho messo 5-6 giorni prima di dire qualcosa in pubblico, perché ero triste e non capivo come era stato possibile perdere in quel modo una opportunità del genere. La verità è che noi non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato e loro sono riusciti a fare tutto. È stato durissimo, rimane in testa, ma il fatto di giocare subito è positivo. Un po’ di aria fresca è molto importante anche se le idee di Chivu sono simili a quelle di Inzaghi. Però abbiamo già parlato tanto e sono molto d’accordo su quello che mi ha detto, la pensiamo alla stessa maniera, anche a livello di mentalità per vincere. Qualcosa cambierà, ma abbiamo appena iniziato a lavorarci"