Il commento del capitano nerazzurro dopo la vittoria per due a zero nella gara al Gewiss Stadium

Troppo presto per dire se è la svolta, ma la vittoria contro l'Atalanta vale tre punti e molto più alla vigilia della pausa per le Nazionali. Perché vale la testa della classifica a più tre dal Napoli e a più sei proprio dalla squadra di Gasperini. Alla fine della gara è arrivato su DAZN il commento di Lautaro Martinez che ha segnato il gol del due a zero (lo aveva segnato anche qualche minuto prima ma gli era stato annullato il gol per un fallo suo su un avversario) e ha chiuso la partita aperta dal gol di testa di Carlos Augusto.