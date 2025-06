L'Inter esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale, sconfitta dal Fluminense 2-0: le parole di Lautaro a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 00:25)

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match perso dall'Inter contro il Fluminense, Lautaro Martinez ha parlato così:

"Fa male perché questo era un ultimo obiettivo che avevamo con la poca forza che c'era rimasta, abbiamo messo il cuore, ho lasciato tutto. Dispiace tanto, non voglio perdere e mi dispiace per il gruppo. Voglio dire una cosa: qua bisogna voler restare, stiamo lottando per obiettivi. Il messaggio è chiaro, chi vuole restare sta, chi vuole andare via vada via".

"Non faccio nomi, siamo qua a fare tutto ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute, come capitano anche se c'è il mister prima. Io sono così, voglio lottare per obiettivi, siamo una squadra importante, voglio continuare così. Il messaggio è chiaro, chi non vuole restare, arrivederci. Mi riferisco in generale"

"Tocca resettare? Tutti, non solo io. Da solo non si fanno le cose, lottiamo tutti insieme, come capitano solo il responsabile e vengo a parlare. Chiedo scusa ai tifosi, la sconfitta fa malissimo, la stagione è stata troppo lunga ma abbiamo dato tutto"

"Cosa dire ai tifosi in vista dell'anno prossimo? Lotteremo, adesso pensiamo a riposare, è stata lunga mentalmente e fisicamente. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo speso tanto e iniziare la preparazione per riportare l'Inter a lottare per obiettivi importanti"