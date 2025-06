Al termine di Inter-Urawa, Lautaro Martinez ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Abbiamo detto alla prima gara e all'inizio che le partite saranno tutte così, affrontiamo tutte squadre di un altro continente, giocano in questa maniera. Vengo dal Sudamerica, hanno tanto cuore. Quando loro hanno tanto cuore, noi dobbiamo alzare il nostro orgoglio, essere umile, saper soffrire. Dispiace prendere gol in questa maniera, dobbiamo migliorare tanto. Manca un'altra gara per chiudere il girone".

"Loro giocano con tantissimo cuore, quindi la qualità tua a volte si abbassa, noi dobbiamo sporcarci le mani e fare gioco sporco perché conta anche questo conta in competizioni così corte. Siamo umili, altrimenti non saremmo riusciti ad alzare tanti trofei come negli ultimi anni. Gol? Me l'aspettavo, quando c'era il calcio d'angolo ho detto questa è la mia opportunità. Quando la vuoi è sicuramente più facile".