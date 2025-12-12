Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ha parlato del reparto offensivo e ha raccontato un retroscena

Andrea Della Sala Redattore 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 09:46)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter Lautaro ha parlato del reparto offensivo e ha raccontato un retroscena della sua vita:

Avete superato lo shock della finale di Monaco?

«Sì: le sconfitte, anche se fanno tanto male, ti fanno crescere. Io mi arrabbio tanto quando perdo ma bisogna considerare anche la bravura dell’avversario. Comunque siamo ripartiti. Magari qualche risultato non è stato positivo ma serve un po’ di tempo. C’è un nuovo allenatore, Cristian Chivu, che ci sta dando tanta energia. Da fuori forse non si vede ma noi sappiamo che stiamo crescendo di giorno in giorno».

Si aspettava di ricevere tante critiche dopo qualche partita sbagliata?

«Le critiche non mi hanno sorpreso, fanno parte del gioco perché le aspettative sono alte. Basta saper gestire i momenti difficili, come quelli belli».

Ha parlato recentemente di uno psicologo al quale si è rivolto proprio per non perdere equilibrio .

«Sono molto contento di essermi affidato a un professionista. Mi ha aiutato molto».

Cosa le ha consigliato, nello specifico?

«Ho capito che se qualcuno mi attacca, spesso lo fa perché vorrebbe essere al mio posto. Quando ero giovane magari soffrivo nel leggere e sentire brutte parole nei miei confronti, ora le affronto con maggiore serenità. E mi godo la mia carriera».

Quest’anno avete anche una rosa più ampia, soprattutto in attacco con Pio e Bonny.

«Pio lo conosco meglio perché viene dalle giovanili. Ragazzo serio e umile. Lasciamolo in pace e diventerà un pilastro dell’Inter e dell’Italia. Anche Bonny ha forza e qualità e ci sta dando una grossa mano».